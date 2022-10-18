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11:25, 18 октября 2022 года Российские партии помогают в решении правовых вопросов по частичной мобилизации В числе таких партий – "Новые люди". На их официальном сайте открыта форма для сбора обращений по рассылке повесток.





Почти все российские партии сейчас пытаются помочь в решении правовых вопросов мобилизованных жителей страны. На официальном сайте партии "Новые люди" открыли форму для сбора обращений.



По мнению партии, важно, чтобы частичная мобилизация проходила строго по закону. Если вам или вашим близким пришла повестка без достаточных оснований, юристы "Новых людей" готовы оказать бесплатную помощь. После заполнения формы они свяжутся с отправителем.



Также все данные анализируют депутаты и обращаются за официальными разъяснениями в Министерство обороны РФ.





Орловское Информбюро





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