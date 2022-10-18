Главная » Новости



12:25, 18 октября 2022 года На Орловщине продолжается замедление инфляции Сентябрьский уровень роста цен составил 14,64%.





В сентябре текущего года годовая инфляция в Орловской области замедлилась до 14,64% после 15% в августе. В мае уровень роста цен составлял 18,65%. Однако сентябрьские цифры выше, чем в ЦФО и России – 14,18% и 13,68% соответственно.



Продовольственная инфляция на Орловщине в сентябре равнялась 14,32% против 14,71% месяцем ранее. Прирост цен на продовольственные товары в первом осеннем месяце составил 18,12%. В августе показатель составлял 18,73%, – сообщили в Центробанке.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2