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11:20, 18 октября 2022 года Губернатор Орловской области прибыл к мобилизованным жителям региона в Ковров Учебная часть во Владимирской области – первый пункт маршрута Андрея Клычкова. Глава региона везет с собой большой гуманитарный груз, собирает обращения призванных земляков и оценивает условия их быта и обучения.





18 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков совершает поездку по учебным частям, в которых проходят подготовку орловцы, призванные в рамках частичной мобилизации. Как сообщил советник главы региона Сергей Лежнев, губернатор прибыл в первую точку маршрута – воинскую часть в городе Коврове Владимирской области. "Настрой у ребят боевой. Наши орловские парни передают всем привет", – сообщает Сергей Лежнев.



Глава региона везет с собой большой гуманитарный груз общим весом порядка 17 тонн. В него вошли вошли рюкзаки, одежда, обувь, спальные мешки, термобелье, жгуты, наколенники, носки и многое другое. Также Андрей Клычков собирает обращения призванных земляков и оценивает условия их быта и обучения.



Фото: Сергей Лежнев





Орловское Информбюро





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