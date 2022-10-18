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11:40, 18 октября 2022 года

Орловцам подскажут, как провести молодость с пользой для себя и окружающего мира

18 октября в областной столице заработала ярмарка молодежных инициатив. В открытии мероприятия приняли участие порядка 400 человек.


Сегодня в Орле стартовала ярмарка молодежных инициатив. На торжественное открытие собрались свыше 400 участников из Орловской и Московской областей, Тулы.


Ярмарка продлится три дня. Последующие дни пройдут в формате "онлайн" и к мероприятию присоединятся еще более 200 участников.

Участники ярмарки представляют свои проекты, направленные на то, чтобы сделать мир лучше. В этом году мероприятие проходит под девизом "Мы вместе" поэтому такие инициативы, как "Красный крест" и поисково-спасательные отряды, имеют особую популярность.

Подробный сюжет о событии смотрите в ближайших выпусках программы "Вести-Орел".




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