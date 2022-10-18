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12:45, 18 октября 2022 года Орловские автомоделисты заявили о себе на трассах ВДНХ Накануне в Москве завершился всероссийский чемпионат по радиоуправляемым моделям с электродвигателем.





Орловские автомоделисты приняли участие во всероссийском чемпионате по радиоуправляемым моделям с электродвигателем. В соревнованиях приняли участие порядка 80 юных инженеров из 14 регионов. Возраст спортсменов – от 5 до 17 лет.



Наш регион представили два спортсмена. Данила Теплов в группе спортсменов в возрасте от 13 до 17 лет стал двукратным призером соревнований. В гонке внедорожников для ралли-кросса орловец пришел к финишу первым, в заездах грузовиков – третьим.



В зачете грузовиков пятый результат показал Антон Кадилов. Также на его счету четвертое место в зачете гоночных седанов.





Фото участников соревнований





Анастасия Дорохова





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