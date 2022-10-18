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12:33, 18 октября 2022 года Господдержка помогла орловцу вырастить 700 кг помидоров за сезон Молодой предприниматель из Покровского района воспользовался господдержкой и получил социальный контракт на развитие своего дела.





В Покровском районе урожай в этом году - на славу. В небольшом хозяйстве Алексея Борисова - и капуста, и виноград, и тыквы. Но главные герои этого огородного сезона - томаты. В начале лета установил теплицу в 50 квадратных метров, а уже в августе собрал первый ящик.



Сейчас на улице холодно - плюс пять градусов. Но в теплице - плюс 15, помидоры чувствуют себя хорошо и даже в октябре продолжают плодоносить.

Вырос Алексей в сельской местности, работать на земле любит и умеет. А теперь это еще сможет принести прибыль. Реализовать фермерскую мечту помог соцконтракт. На развитие своего дела государство выделило 200 тысяч рублей.

"Планирую в дальнейшем установить капельный полив, купить бочку, насос и уже полностью реализовать теплицу, как она должна выглядеть. Хотел поставить еще освещение. Сейчас, конечно, расходов больше. Но, думаю, года через два выйти в плюс и планирую поставить еще одну теплицу - под огурцы", - делится планами Алексей. Раньше тонкости растениеводства молодой человек постигал самостоятельно. В сентябре выпал шанс получить более глубокие знания - теперь он учится в "Школе фермеров" при аграрном университете.



В первом помидорном сезоне Алексею удалось собрать и реализовать более 700 килограммов томатов. Продаёт выращенное местным и принимает заказы в Орле. На следующий год планирует вырастить больше тонны.



Мера социальной поддержки в виде соцконтракта - популярна в нашей области. 540 человек заключили его на развитие предпринимательской деятельности, 140 - на развитие личного подсобного хозяйства. Одно из главных условий оформления - доход гражданина не должен превышать региональный прожиточный минимум. На предпринимательство можно получить до 350 тысяч рублей, на личное подсобное хозяйств - до 200 тысяч. При поиске работы ежемесячная выплата - 14 тысяч 110 рублей.





Юлия Сабельникова





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