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12:52, 18 октября 2022 года Андрей Клычков продолжает поездку по учебным частям, в которых находятся мобилизованные орловцы Губернатор Орловской области навестил земляков в Коврове, где вручил им необходимые вещи, включая спальные мешки.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков продолжает поездку по учебным частям, в которых проходят подготовку мобилизованные орловцы. Первой точкой маршрута был Ковров Владимирской области. Глава региона вручил землякам необходимые вещи, собранные в рамках гуманитарной миссии, включая спальные мешки. "Большие. Теплые – 25 температура. Все вещи персонально выдали", – сообщил советник главы региона Сергей Лежнев.



Орловская делегация уже выехала в другую часть.



Фото: Сергей Лежнев





Орловское Информбюро





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