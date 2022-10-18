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12:36, 18 октября 2022 года Ремонт сквера у КДЦ "Металлург" близится к завершению Подрядчик не уложился в сроки, и теперь его ждут штрафные санкции по факту просрочки. Тем не менее, ко Дню народного единства компания обещает завершить благоустройство.





Почти на три месяца позже, но сквер у центра "Металлург" будет сдан. Благоустройство территории площадью 3 гектара началось в первые дни лета. Работ на 82 миллиона рублей. Сейчас идет установка сцены и лавочек. Вместо старого покрытия уложено 7 тысяч квадратных метров плитки и 2 тысячи квадратных метров асфальта. Для освещения установлено больше сотни столбов. А ещё - лавочки, урны, система видеонаблюдения. Старые больные деревья вырублены, новые - посажены.



Как отметил мэр Орла Юрий Парахин, существенных недочетов нет, но кое-что доработать нужно.



Сквер у центра "Металлург" должны были сдать к 5 августа. Директор подрядной организации - "Россети центр" - "Орёлэнерго" Сергей Алёшин обозначил срок завершения работ - 4 ноября. В этот день страна отмечает День народного единства.



Для подрядчика благоустройство - новое направление деятельности, но такой работой компания готова заниматься и в дальнейшем. Орловский филиал "Россетей" параллельно ведёт реконструкцию Фетовского сквера в Мценске. Начали так же - в первых днях июня. В контрактный срок до 5 сентября строители не уложились. 67 миллионов рублей на работы муниципалитет получил за победу проекта в V Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.





Антон Киселёв





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