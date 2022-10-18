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13:55, 18 октября 2022 года "Общежитие с огоньком". В аварийном доме на Металлургов продолжают жить люди Сотрудникам госпожнадзора это здание давно знакомо, как и его жильцы. В преддверии холодов людям еще раз объяснили, как не допустить пожара.





Пожары в доме №40 на улице Металлургов в Орле случаются регулярно. Жители микрорайона даже придумали ему прозвище – "Общежитие с огоньком". Несмотря на то, что здание признано аварийным, там продолжают жить люди. И все они уже знают в лицо сотрудников госпожнадзора, которые приходят туда, чтобы оценить обстановку.



Первым делом специалисты навещают тех, у кого вероятность пожара наиболее высока. Только в этом году в общежитии сгорели две комнаты, восстанавливать их здесь никто не собирается. Жильцам уже давно дали понять, что пора этот дом покинуть. Однако многим идти некуда.



Свет в здании частично отключен, отопления и не ждали, на кухне греются при помощи газовой плиты, что категорически запрещено.



Сотрудники госпожнадзора объясняют жильцам, как не допустить пожара. Но помогут ли такие беседы? Многие, кто вынужден там проживать, относятся к группе социального риска.



Из "хрущевки" по соседству никого не выселяют. Но жители понимают, что существует угроза пожара – в подвале явно кто-то живет. Как выяснили специалисты МЧС, люди жалуются не зря. Пожилой мужчина, обитающий в подвале, гостей не ждал, но и своё присутствие здесь объяснить толком не смог.



Подвал полон мусора. А этого быть не должно, с точки зрения безопасности, и следить за этим должна управляющая компания.



Госпожнадзор продолжит рейды: впереди сильные холода, а значит люди начнут включать обогревательные приборы. Согласно статистике, неправильное их использование - самая частая причина пожаров.





Всеволод Трифонов





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