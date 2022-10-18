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13:57, 18 октября 2022 года Губернатор Орловской области прибыл к мобилизованным в учебную часть в Пакино Это второй пункт маршрута главы региона. Сегодня Андрей Клычков посещает в пунктах переподготовки мобилизованных орловцев.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках своей поездки по учебных частям, в которых готовятся мобилизованные орловцы, прибыл в поселок Пакино Владимирской области. Ранее глава региона посетил учебку в Коврове.

"Чувствуется боевой настрой и нацеленность на победу. Тоже передали ребятам рюкзаки с принадлежностями и "посылки солдатам" которые приобретали через фонд поддержки солдат", – пишет в социальных сетях советник губернатора Сергей Лежнев. Фото: Сергей Лежнев





Орловское Информбюро





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