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8:00, 19 октября 2022 года

Орловские каратисты привезли полтора десятка медалей с межрегионального турнира в Донском

Из 17 наград 7 – высшего достоинства.


Орловские каратисты завоевали 17 медалей на межрегиональном турнире в Донском, – сообщает региональный информационный портал. Орловскую область представляли 22 воспитанника шестикратного чемпиона России по карате Александра Калинина. Всего в соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из Тулы, Орла, Калуги и Москвы.

В категории "Фантом" (Техника) золотые медали завоевали Алиса Найденкова, Анна Кочеткова, Степан Суглобов. Серебряными призерами стали Алена Найденкова и Мария Жудина. Бронзовые медали у Даниила Башкутского и Степана Гнеушева.

В категории "Кумите" (поединки) обладателями "золота" стали Алена Найденкова, Анна Кочеткова, Дмитрий Кирюхин и Захар Логвинов. Серебряные медали завоевали Алиса Найденкова, Даниил Башкутский, Степан Суглобов, Мария Альшанова и Дмитрий Блохов. Бронзовую медаль выиграл Илья Морозов.


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