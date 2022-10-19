Главная » Новости



8:00, 19 октября 2022 года Орловские каратисты привезли полтора десятка медалей с межрегионального турнира в Донском Из 17 наград 7 – высшего достоинства.





Орловские каратисты завоевали 17 медалей на межрегиональном турнире в Донском, – сообщает региональный информационный портал. Орловскую область представляли 22 воспитанника шестикратного чемпиона России по карате Александра Калинина. Всего в соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из Тулы, Орла, Калуги и Москвы.



В категории "Фантом" (Техника) золотые медали завоевали Алиса Найденкова, Анна Кочеткова, Степан Суглобов. Серебряными призерами стали Алена Найденкова и Мария Жудина. Бронзовые медали у Даниила Башкутского и Степана Гнеушева.



В категории "Кумите" (поединки) обладателями "золота" стали Алена Найденкова, Анна Кочеткова, Дмитрий Кирюхин и Захар Логвинов. Серебряные медали завоевали Алиса Найденкова, Даниил Башкутский, Степан Суглобов, Мария Альшанова и Дмитрий Блохов. Бронзовую медаль выиграл Илья Морозов.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2