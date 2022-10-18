Главная » Новости



14:51, 18 октября 2022 года На Орловщине возобновляется отправка призывников в рамках частичной мобилизации Подготовка к очередной отправке идет в эти минуты на территории МУП "Спецавтобаза".





Прямо сейчас в Орле на территории МУП "Спецавтобаза" проходит подготовка к отправке жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.



С собой орловским мужчинам впервые выдают вещевые наборы. Вместе с рюкзаком в списке вещей – 15 позиций. Деньги на них – 27 миллионов рублей – областное правительство выделило в начале октября.



Напомним, о приостановке отправки мобилизованных губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил вечером 5 октября. Как накануне заявил глава региона, отвечая на вопрос пользователя соцсети, Орловщине поступило задание от Минобороны РФ на набор офицеров и прапорщиков.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2