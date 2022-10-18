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14:52, 18 октября 2022 года Изменились требования к компаниям, сотрудники которых призваны по частичной мобилизации Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.





Компании, специалисты которых были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Компаниям дадут 3-6 месяцев, чтобы найти новых квалифицированных работников и обеспечить соответствие требованиям.



При этом за призванными сотрудниками сохранят рабочие места, а сроки действия их аттестаций и других разрешений продлят в автоматическом режиме - без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.



Решение касается компаний, имеющих лицензии на определённые виды деятельности. Всего определено 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. Это, в частности, сфера перевозок, гидрометеорология, образование, туризм и другие.





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