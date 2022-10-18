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15:31, 18 октября 2022 года

Дмитрий Песков: " Президентского указа о прекращении частичной мобилизации по стране пока нет"

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможность объявления о завершении частичной мобилизации по всей России.


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции заявил, что указа Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации по стране пока нет.
"Минобороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности, и некоторые регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации исчерпан и остановлен в регионах, которые с этим справились. Указа в настоящий момент нет, будем вас информировать", – цитирует Дмитрия Пескова "Российская Газета".
14 октября президент страны Владимир Путин сообщил, что завершение мероприятий по частичной мобилизации в России ожидается в течение двух недель.
В Орловской области 18 октября возобновилась отправка призванных в рамках частичной мобилизации.


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