Главная » Новости



15:35, 18 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Ковров встречает груз из Орла. Андрей Клычков сегодня вновь рядом с мобилизованными. Первые подробности встречи.



- Территория опасности. Жильцов аварийного дома навестили сотрудники госпожнадзора.



- Ремонт территории у КДЦ "Металлург": что уже сделано, и когда работы завершат?



- Хороший старт и большие планы на будущее. Соцконтракт помог фермеру стать настоящим бизнесменом.



- За вклад в общее дело: в облсовете сегодня наградили предпринимателей за поддержку мобилизованных орловцев.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2