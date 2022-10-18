Главная » Новости



15:55, 18 октября 2022 года Семьям мобилизованных орловцев компенсируют половину расходов на оплату жилья Порядок предоставления льготы утвержден постановлением регионального правительства.





В Орловской области опубликовано постановление регионального правительства о порядке предоставления дополнительной меры поддержки семьям мобилизованных жителей региона.



Этой категории граждан будет предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%:



• платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме;



• взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.



Право на компенсацию получили мобилизованные орловцы, в том числе на следующих членов семьи, совместно с ними проживающих: родителей, супругу, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях.



Компенсация осуществляется по представленному в письменной форме заявлению. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2