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16:30, 18 октября 2022 года В Ливнах поставят точку в деле о смертельном избиении женщины На скамье подсудимых – сожитель погибшей.





В Ливенский районный суд переданы материалы уголовного дела в отношении жителя райцентра. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Из материалов дела следует, что в сентябре прошлого года нетрезвый мужчина поссорился со своей 34-летней сожительницей. В ходе конфликта ливенец избил женщину, нанеся ей смертельный удар по туловищу. Потерпевшая скончалась в больнице.



Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.



Фото: СУ СК России по Орловской области





Орловское Информбюро





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