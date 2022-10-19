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9:00, 19 октября 2022 года Под Залегощью пара украла себе выпить и закусить Парню и девушке грозит до 6 лет заключения.





В Залегощенском районе полицейскими установлены подозреваемые в двух кражах – парень 1993 года рождения и девушка 1994 года рождения. Оба жители Орла, – сообщили в УМВД России по Орловской области.



У потерпевших из жилья пропали продукты питания и спиртное домашнего приготовления. Часть похищенного пара на момент задержания уже употребила.



Расследование продолжается. Подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 6 лет заключения.





Орловское Информбюро





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