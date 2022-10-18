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16:40, 18 октября 2022 года "Снарядили нас как положено" Орловским мобилизованным передали наборы вещей, собранные в регионе.





В рамках визита губернатора Орловской области в учебные части, в которых проходят подготовку мобилизованные орловцы, жителям региона вручили набор вещей, который собирают в регионе для призванных. "Тактический рюкзак, спальник, обувь, термобелье, форма (камуфлированный демисезонный), фонарик, жгут, наколенники (сплав), перчатки, носки (две пары), полотенце, станки, мультитул, батарейки - это всё персонально выдали нашим ребятам", – перечислил набор вещей советник главы региона Сергей Лежнев.



Остальной весь груз был равномерно распределен между подразделениями. Сергей Лежнев добавил, что возникла дополнительная потребность в медикаментах. Этот вопрос будет решен завтра благодаря меценату, полностью оплатившему эти нужды.

"Снарядили нас как положено", – прокомментировал набор вещей один из мобилизованных.





Орловское Информбюро





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