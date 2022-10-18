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17:20, 18 октября 2022 года Андрей Клычков: "Уже чувствуется военная выправка и боевой настрой" Губернатор Орловской области посетил учебные части во Владимирской области и пообщался с мобилизованными орловцами.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил учебные части во Владимирской области, где проходят подготовку мобилизованные орловцы. Глава региона вручил землякам необходимые вещи, собранные в рамках гуманитарной миссии, включая спальные мешки. Также губернатор пообщался с земляками.

"Ребята спокойно проходят подготовку. Передают приветы родной земле и землякам. Уже чувствуется их военная выправка и боевой настрой. Коммуникация с мобилизованными у нас постоянная. Продолжим оказывать им всю необходимую помощь", - отметил Андрей Клычков. Во время общения мобилизованные получили разъяснения о мерах поддержки их семей.





Орловское Информбюро





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