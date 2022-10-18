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17:47, 18 октября 2022 года В Туркменистане отведают орловский картофель Орловское предприятие отправило в эту страну 140 тонн данной сельхозпродукции.





Орловская область впервые экспортировала картофель в Туркменистан. Одно из предприятий отправило в эту страну семь партий картофеля общим весом 140 тонн.



Предварительно продукцию проверили специалисты Россельхознадзора. Товар соответствует требованиям страны-импортера.





Орловское Информбюро





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