вторник 18.10.2022 19:45:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС










Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:25, 18 октября 2022 года

Под крылом Орловщины: дети Донбасса привыкают к спокойной жизни

Приехавшие в наш регион юные жители ДНР с удовольствием учатся и занимают спортом. В спокойной атмосфере они готовы мечтать и реализовывать желаемое.


57 юных жителей Донецкой Народной Республики не так давно приехали на Орловщину. Они живут в Нарышкинской школе-интернате. Ребята возобновили учебу, занятия спортом и творчеством. А недавно приняли участие в высадке саженцев сосен на Аллее дружбы.

Ребят навещают гости и привозят подарки. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко привезла книги – спецзаказ от самих ребят.
"Мы подобрали книги советских, русских писателей, под каждый возраст, которые рекомендованы по внеклассному чтению", - пояснила Ольга Пилипенко.
Кроме книг, привезли и развивающие игры.

Поддержка домов-интернатов предусмотрена в народной программе партии "Единая Россия", однако помощь оказывает не только региональное отделение, но и спонсоры. Так, представители РЖД готовы привезти ребятам спортинвентарь. Предполагается установить 15 тренажеров.

Такая забота и поддержка орловцев помогает донецким ребятам верить: наш регион сделает всё, чтобы их детство было счастливым.


Вести-Орёл
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.