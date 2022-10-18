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18:25, 18 октября 2022 года Под крылом Орловщины: дети Донбасса привыкают к спокойной жизни Приехавшие в наш регион юные жители ДНР с удовольствием учатся и занимают спортом. В спокойной атмосфере они готовы мечтать и реализовывать желаемое.





57 юных жителей Донецкой Народной Республики не так давно приехали на Орловщину. Они живут в Нарышкинской школе-интернате. Ребята возобновили учебу, занятия спортом и творчеством. А недавно приняли участие в высадке саженцев сосен на Аллее дружбы.



Ребят навещают гости и привозят подарки. Депутат Госдумы Ольга Пилипенко привезла книги – спецзаказ от самих ребят.

"Мы подобрали книги советских, русских писателей, под каждый возраст, которые рекомендованы по внеклассному чтению", - пояснила Ольга Пилипенко. Кроме книг, привезли и развивающие игры.



Поддержка домов-интернатов предусмотрена в народной программе партии "Единая Россия", однако помощь оказывает не только региональное отделение, но и спонсоры. Так, представители РЖД готовы привезти ребятам спортинвентарь. Предполагается установить 15 тренажеров.



Такая забота и поддержка орловцев помогает донецким ребятам верить: наш регион сделает всё, чтобы их детство было счастливым.





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