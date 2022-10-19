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9:09, 19 октября 2022 года Орловчанка выиграла бронзовую награду Первенства Брянской области по теннису Турнир проходил с 8 по 16 октября.





В Брянской области завершился турнир по теннису. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: юноши и девушки 9-10 лет, а также юноши и девушки до 15 лет в одиночном и в смешанном парном разрядах. Среди спортсменок младшей возрастной группы бронзовую награду в одиночном разряде завоевала орловчанка Полина Кудинова.



Фото: Федерация тенниса Орловской области





Анастасия Дорохова





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