ФСБ пресекла незаконный оборот оружия

Спецслужбы провели проверки в 45 субъектах страны, в том числе и в Орловской области.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 123 жителей, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.



В сентябре этого года спецслужбы провели проверки в 45 субъектах страны, в том числе и в Орловской области.



В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе противотанковое ружье, автоматический гранатомет, три пулемета, 22 автомата и многое другое. А также 54 детонатора различных модификаций, более 79 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 37600 патронов, 190 основных частей к огнестрельному оружию.



Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.





Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой средств поражения, продолжается, сообщает пресс-служба ФСБ России.

















Фото: пресс-служба ФСБ России