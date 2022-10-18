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18:51, 18 октября 2022 года

ФСБ пресекла незаконный оборот оружия

Спецслужбы провели проверки в 45 субъектах страны, в том числе и в Орловской области.


Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 123 жителей, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.
 
В сентябре этого года спецслужбы провели проверки в 45 субъектах страны, в том числе и в Орловской области.
 
В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В том числе противотанковое ружье, автоматический гранатомет, три пулемета, 22 автомата и многое другое. А также 54 детонатора различных модификаций, более 79 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 37600 патронов, 190 основных частей к огнестрельному оружию. 
 
Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
 
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой средств поражения, продолжается, сообщает пресс-служба ФСБ России.
 







Фото: пресс-служба ФСБ России
 



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