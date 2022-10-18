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19:15, 18 октября 2022 года "Удачи, ребята. И вернуться домой с Победой!" В Орловской области возобновлена отправка призывников. Автобус с мобилизованными орловцами уже выехал из Орла. Корреспондент ГТРК "Орел" Антон Киселев провожал земляков.





До отправки считанные минуты. Рядом и по телефону - только самые близкие. Когда будет возможность снова выйти на связь, не знает никто. Едут относительно недалеко, меньше чем за 400 километров, в Смоленск. А именно - в академию ПВО.

"Там ребята будут проходить боевое слаживание. Подготовку по военно-учётной специальности. Стрелок, пулемётчик, гранатомётчик и другие", - пояснил врио военного комиссара Орловской области Ренат Сибгатуллин. В ходе этой отправки орловские мужчины впервые получают вещевые наборы от властей. Решение об их закупке было принято ещё в начале октября. Правительство области выделило на это 27 миллионов рублей. В списке - 15 позиций: демисезонный камуфляж, термобельё, обувь, носки, полотенце и много других вещей. Здесь сегодня всего 200 комплектов.



Сотрудники военкоматов признаются: со своими вещами, то есть полностью подготовленными, приходит каждый восьмой. Остальных всем необходимым снабжают в процессе.



Часть мобилизованных уже в автобусе. К зданию администрации впопыхах бегут сотрудники ЗАГСа. Пара решила узаконить свои отношения прямо перед отправкой орловца. Всё прошло стремительно: цветы, роспись и первый брачный поцелуй.



Как подчеркнул первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов, принято решение по целому пакету мер, связанных с поддержкой семей военнослужащих, призванных по мобилизации.

"Я убеждён, что эта работа будет и дальше продолжаться. А ребят мы ждём живыми, здоровыми и с Победой", - добавил Соколов. Также стоит отметить, что продолжает расти среди орловцев и число тех, кто добровольно решил участвовать в специальной военной операции. В этой отправке такой каждый восьмой мужчина.





Антон Киселёв





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