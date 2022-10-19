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19:45, 18 октября 2022 года

Сегодня в Орле стартовала межрегиональная Ярмарка молодежных инициатив

Центром внимания стали проекты, придуманные и реализованные молодежью. Подробности - в материале корреспондента ГТРК "Орел" Екатерины Габовой.


Сегодня в Орле стартовала 23-я межрегиональная Ярмарка молодежных инициатив. Мероприятие проходит под девизом "Мы вместе", и его главной темой стал патриотизм.

Первый день у участников мероприятия выдался насыщенным. С самого утра на площадке развернулась выставка. Здесь отряды, коллективы и организации представили свои проекты.
"Каждый в рамках своего проекта оказывает помощь, делает свой вклад в наше общее дело: кто - то в штабах помогает с гуманитарной помощью, кто-то оказывает психологическую помощь, кто-то – юридическую", - рассказала начальник отдела поддержки молодежных инициатив управления молодежной политики Татьяна Видакас.
Четыреста участников из Орловской, Тульской, Брянской, Курской и Московской областей собрались в первый день Ярмарки. Во второй день коллективов станет больше. Формат фестиваля перейдёт в онлайн-режим, подключиться к которому планируют еще 200 человек.

На торжественной церемонии были вручены награды и благодарности тем, чья деятельность и проекты уже принесли свои плоды. Нжоя Эмманиэль - студент медицинского факультета, родом из Камеруна. Свою награду получил за работу во времена пандемии. По пять-семь часов ежедневно молодой человек работал волонтером в "красной зоне". Несколько раз был заражен и сам. Сейчас жалеет только об одном - что не смог оказать еще больше помощи.

Самый крупный участник мероприятия – военно-исторический поисковый клуб "Дороги Войны", созданный при Орловском госуниверситете. Их деятельность связана с поиском солдат Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

"Последний этап, летний, у нас был самым эффективным, и в огневой ячейке мы нашли 11 бойцов. Мы подняли их и похороним в братской могиле на мемориале", - пояснил командир отряда Дмитрий Митин.

За этими яркими молодыми и активными ребятами - будущее. Стать частью одного из этих проектов может каждый желающий, оставив заявку на сайте "Мы вместе" или обратившись в управление молодежной политики.


Екатерина Габова
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