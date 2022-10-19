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20:34, 18 октября 2022 года
Андрей Клычков: "Со всеми ребятами и их командирами мы останемся на связи"В Орловской области возобновлена отправка призывников.
Сегодня из Орла в учебные части отправилась ещё одна группа мобилизованных. Уже завтра они приступят к выполнению воинских обязанностей.
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губернатор Андрей Клычков, каждый призывник получил дополнительную экипировку – тактические рюкзаки с полным комплектом одежды, спальных мешков, белья и полезными предметами.
"Со всеми ребятами и их командирами мы останемся на связи", - заверил Андрей Клычков.
Глава региона продолжит оперативно информировать о ходе мобилизации на территории Орловской области.
Фото и видео: Telegram-канал Андрея Клычкова
Орловское Информбюро