Андрей Клычков: "Со всеми ребятами и их командирами мы останемся на связи"

В Орловской области возобновлена отправка призывников.

Сегодня из Орла в учебные части отправилась ещё одна группа мобилизованных. Уже завтра они приступят к выполнению воинских обязанностей.





Как сообщил губернатор Андрей Клычков, каждый призывник получил дополнительную экипировку – тактические рюкзаки с полным комплектом одежды, спальных мешков, белья и полезными предметами.

"Со всеми ребятами и их командирами мы останемся на связи", - заверил Андрей Клычков.



Глава региона продолжит оперативно информировать о ходе мобилизации на территории Орловской области.



Фото и видео: Telegram-канал Андрея Клычкова