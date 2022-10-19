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21:40, 18 октября 2022 года
Коротко о главном"Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".
- Отправка мобилизованных из Орловской области возобновилась. Орловцы выехали в учебные части.
- Молодежные инициативы – в действии. Волонтеры подводят итоги и принимают новые вызовы.
- Задержаны и обезврежены. ФСБ России пресекла деятельность продавцов оружия.
- 17 тонн груза - доставлено. Орловским бойцам передали посылки из дома.
- Из Орловщины в Туркменистан впервые экспортировали картофель.
Вести-Орёл