Главная » Новости



21:40, 18 октября 2022 года Коротко о главном "Вести-Орёл" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Отправка мобилизованных из Орловской области возобновилась. Орловцы выехали в учебные части.



- Молодежные инициативы – в действии. Волонтеры подводят итоги и принимают новые вызовы.

- Задержаны и обезврежены. ФСБ России пресекла деятельность продавцов оружия.

- 17 тонн груза - доставлено. Орловским бойцам передали посылки из дома.

- Из Орловщины в Туркменистан впервые экспортировали картофель.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл





Новости СМИ2