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9:30, 19 октября 2022 года ФОКОТ на ул. Генерала Родина в Орле удовлетворит любителей силовых тренировок На объекте уже установлены первые тренажеры.





Возведение физкультурного комплекса на ул. Генерала Родина в Орле близится к завершению. Здесь уже установлены первые тренажеры, а также уложено искусственное покрытие на футбольное и баскетбольное поля, – сообщили в мэрии.



На ФОКОТе оборудуют уличных тренажеров и снарядов: снаряд спортивной гимнастики для упражнений в висе и упоре, силовой тренажер для подтягивания и отжимания на брусьях, силовой тренажер для верхней тяги, силовой тренажер для жима ногами, для тренировки грудных мышц путем жима вперед из положения сидя, для разведения и кардиотренажер на все группы мышц.



Рядом разместится зона воркаута с брусьями, шведской стенкой и турниками. Также ФОКОТ создаст условия для либителей уличных спортивных игр: стритбола, гандбола, волейбола.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





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