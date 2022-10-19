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9:45, 19 октября 2022 года Орловец проведет шесть с половиной лет в колонии за "пьяное" ДТП со смертельным исходом Приговор вынес Верховский районный суд.





32-летний житель поселка Верховье приговорен к шести с половиной годам колонии-поселения за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. В автокатастрофе погиб пассажир осужденного.



Смертельная авария произошла в августе 2019 года. Машина съехала в кювет и опрокинулась.



Орловец попытался оспорить приговор, но суд оставил вердикт без изменений. Помимо основного наказания, мужчине на два с половиной года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, – сообщили в прокуратуре.





Орловское Информбюро





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