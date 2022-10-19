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10:10, 19 октября 2022 года Орловских предпринимателей отметили за активную помощь российским военнослужащим С самых первых дней проведения специальной военной операции местный бизнес наравне с обычными жителями всячески помогал военным гуманитарной помощью.





Накануне в Орле состоялась церемония вручения Почетных грамот представителям орловского предпринимательства за поддержку и помощь, оказываемую российским военнослужащим. Грамоты вручил председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский, – сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.



Награды получили: директор ООО "Титан" Александр Головин, гендиректор трикотажной фирмы "Amadeus Family" Валерий Иванов, заместитель гендиректора трикотажной фирмы "Amadeus Family" Инесса Иванова, гендиректор ООО "Меттдсервис" Денис Лукьянчиков, гендиректор ООО "ТД АРСЕНАЛ" Владислав Симонов, индивидуальный предприниматель Илья Ульянов.



Фото: пресс-служба Орловского областного совета









Орловское Информбюро





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