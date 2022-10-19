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10:37, 19 октября 2022 года 19 октября из Орловской области в учебную часть отправятся около 180 мобилизованных По большей части призванные мужчины – стрелки и гранатометчики.





18 октября в Орловской области возобновилась отправка мобилизованных жителей региона. Накануне орловцы отправились на переподготовку в Смоленск, в академию ПВО.



Сегодня из региона планируют отправить порядка 180 призванных в рамках частичной мобилизации. Как сообщил заместитель военного комиссара Орловской области Сергей Романов, ребята отправятся в смоленскую военную академию. По большей части, мужчины имеют военно-учетные специальности стрелка, гранатометчика.



Напомним, с собой призванным вручаются "наборы мобилизованного", собранные властями. В перечне вещей - 15 позиций, включая демисезонный камуфляж, термобелье, обувь, носки, полотенце.



Фото из архива и является иллюстрацией









Орловское Информбюро





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