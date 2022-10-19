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10:48, 19 октября 2022 года "Орловское информбюро" – в пятерке самых популярных электронных СМИ в сентябре Данные предоставлены статистическим порталом LiveInternet.





В сентябрьском рейтинге электронных СМИ "Орловское информбюро" – сетевое издание ГТРК "Орел" занял пятое место с показателем в 44 958 уникальных пользователей. Данные предоставлены статистическим порталом LiveInternet.





Орловское Информбюро





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