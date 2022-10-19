Оптимизм – заражает. Новосильский парень поднимает дух мобилизованных в учебной части

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11:20, 19 октября 2022 года
Оптимизм – заражает. Новосильский парень поднимает дух мобилизованных в учебной частиУ оптимизма должен быть фундамент. У Владимира, как и у многих призванных, огромная поддержка из дома. О простом парне и его взглядах на жизнь – в материале ГТРК "Орел".
Мощный тыл – это то, что сегодня придает силы участникам специальной военной операции и тем, кто сейчас проходит военную переподготовку. Чаще всего лица у этого тыла женские: матери, сестры и жены. Отчасти поэтому бойцы не теряют оптимизма и верят в Победу.
Простой парень Владимир из Новосильского района тоже не унывает – и даже сам подбадривает сослуживцев и свою семью. Про таких ребят говорят – первый парень на деревне! Когда в сентябре пришла повестка, то он не раздумывая явился в военкомат. Сейчас проходит переподготовку. Во время визита губернатора Орловской области Андрея Клычкова к мобилизованным орловцам Владимир передал привет родным и близким.
Семью мужчины новость о частичной мобилизации застала врасплох. Владимиру повезло – у него трехсторонняя женская поддержка. Жена, сестра и мама.
Прямо в день отправки Владимир женился. Супруга говорит, что когда муж вернется, то они сыграют пышную свадьбу.
Светлана, мать мобилизованного: "Сказал, что я пойду сразу, без всяких отсрочек. Он был готов к этому, он такой патриот. Очень мне больно, но я испытываю гордость, что воспитала такого достойного человека".
Поддерживает брата и родная сестра.
Анастасия, жена мобилизованного: "Мы их все очень ждем. Надеемся на лучшее. Я, конечно, очень жду Вову, потому что без него здесь всё не так".
Семьям мобилизованных муниципальные власти готовы оказать посильную помощь. Есть обращения по хозяйству – дерево спилить, забор подправить. Все вопросы решаются в тесном контакте с главами сельских поселений.
Ирина, сестра мобилизованного: "Мы все надеемся, что дальше учебки ничего не продолжится, но даже если что-то будет дальше – они все вернутся живые и здоровые".
В Великую Отечественную войну парни были – крепче стали. Не подвела молодежь и сейчас. Ради Победы они готовы сделать все возможное.
Юлия Сабельникова