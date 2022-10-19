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11:20, 19 октября 2022 года

Оптимизм – заражает. Новосильский парень поднимает дух мобилизованных в учебной части

У оптимизма должен быть фундамент. У Владимира, как и у многих призванных, огромная поддержка из дома. О простом парне и его взглядах на жизнь – в материале ГТРК "Орел".


Мощный тыл – это то, что сегодня придает силы участникам специальной военной операции и тем, кто сейчас проходит военную переподготовку. Чаще всего лица у этого тыла женские: матери, сестры и жены. Отчасти поэтому бойцы не теряют оптимизма и верят в Победу.

Простой парень Владимир из Новосильского района тоже не унывает – и даже сам подбадривает сослуживцев и свою семью. Про таких ребят говорят – первый парень на деревне! Когда в сентябре пришла повестка, то он не раздумывая явился в военкомат. Сейчас проходит переподготовку. Во время визита губернатора Орловской области Андрея Клычкова к мобилизованным орловцам Владимир передал привет родным и близким.

Семью мужчины новость о частичной мобилизации застала врасплох. Владимиру повезло – у него трехсторонняя женская поддержка. Жена, сестра и мама.
Светлана, мать мобилизованного: "Сказал, что я пойду сразу, без всяких отсрочек. Он был готов к этому, он такой патриот. Очень мне больно, но я испытываю гордость, что воспитала такого достойного человека".
Прямо в день отправки Владимир женился. Супруга говорит, что когда муж вернется, то они сыграют пышную свадьбу.
Анастасия, жена мобилизованного: "Мы их все очень ждем. Надеемся на лучшее. Я, конечно, очень жду Вову, потому что без него здесь всё не так".
Поддерживает брата и родная сестра.
Ирина, сестра мобилизованного: "Мы все надеемся, что дальше учебки ничего не продолжится, но даже если что-то будет дальше – они все вернутся живые и здоровые".
Семьям мобилизованных муниципальные власти готовы оказать посильную помощь. Есть обращения по хозяйству – дерево спилить, забор подправить. Все вопросы решаются в тесном контакте с главами сельских поселений.

В Великую Отечественную войну парни были – крепче стали. Не подвела молодежь и сейчас. Ради Победы они готовы сделать все возможное.

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Юлия Сабельникова
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