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11:20, 19 октября 2022 года Оптимизм – заражает. Новосильский парень поднимает дух мобилизованных в учебной части У оптимизма должен быть фундамент. У Владимира, как и у многих призванных, огромная поддержка из дома. О простом парне и его взглядах на жизнь – в материале ГТРК "Орел".





Мощный тыл – это то, что сегодня придает силы участникам специальной военной операции и тем, кто сейчас проходит военную переподготовку. Чаще всего лица у этого тыла женские: матери, сестры и жены. Отчасти поэтому бойцы не теряют оптимизма и верят в Победу.



Простой парень Владимир из Новосильского района тоже не унывает – и даже сам подбадривает сослуживцев и свою семью. Про таких ребят говорят – первый парень на деревне! Когда в сентябре пришла повестка, то он не раздумывая явился в военкомат. Сейчас проходит переподготовку. Во время визита губернатора Орловской области Андрея Клычкова к мобилизованным орловцам Владимир передал привет родным и близким.



Семью мужчины новость о частичной мобилизации застала врасплох. Владимиру повезло – у него трехсторонняя женская поддержка. Жена, сестра и мама.

Светлана, мать мобилизованного: "Сказал, что я пойду сразу, без всяких отсрочек. Он был готов к этому, он такой патриот. Очень мне больно, но я испытываю гордость, что воспитала такого достойного человека". Прямо в день отправки Владимир женился. Супруга говорит, что когда муж вернется, то они сыграют пышную свадьбу.

Анастасия, жена мобилизованного: "Мы их все очень ждем. Надеемся на лучшее. Я, конечно, очень жду Вову, потому что без него здесь всё не так". Поддерживает брата и родная сестра.

Ирина, сестра мобилизованного: "Мы все надеемся, что дальше учебки ничего не продолжится, но даже если что-то будет дальше – они все вернутся живые и здоровые". Семьям мобилизованных муниципальные власти готовы оказать посильную помощь. Есть обращения по хозяйству – дерево спилить, забор подправить. Все вопросы решаются в тесном контакте с главами сельских поселений.



В Великую Отечественную войну парни были – крепче стали. Не подвела молодежь и сейчас. Ради Победы они готовы сделать все возможное.



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Юлия Сабельникова





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