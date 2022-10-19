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11:48, 19 октября 2022 года На разработку ПСД по достройке орловского "Титаника" выделят миллионы рублей 11 млн 187 тыс. рублей направят из областного бюджета.





Согласно распоряжению правительства Орловской области на разработку проектно-сметной документации по достройке многопрофильного медцентра, известного у орловцев под прозвищем "Титаник", выделят 11 млн 187 тыс. рублей из казны региона, – сообщает региональный информационный портал.



В связи с этим регдепартаментам экономразвития и финансов необходимо внести изменения в соответствующие документы.





Орловское Информбюро





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