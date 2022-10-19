среда 19.10.2022 16:43:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС










Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:20, 19 октября 2022 года

Одежда и оружие наших предков – в экспозиции орловского музея

До 18 ноября в Военно-историческом музее представлена выставка "Дабы иноземных традиций не перенимали". Это коллекция орловского реконструктора и кандидата исторических наук Дмитрий Коренев.


Известный орловский реконструктор и кандидат исторических наук Дмитрий Коренев представил свою коллекцию русского костюма XVI-XVII веков. Выставка "Дабы иноземных традиций не перенимали" открылась в одном из залов Орловского Военно-исторического музея.

"Дабы иноземных традиций не перенимали", – это строка из указа царя Алексея Михайловича, запрещавшего нарушать в одежде сложившиеся каноны. Тогда влияние на русский костюм оказывала культура польского барокко.

Дмитрий Коренев шьет русский костюм уже больше 20 лет. Изготовленная им одежда дает абсолютно точное представление о том, что носили купцы, крестьяне, бояре и солдаты того времени. Большое внимание в последние годы автор уделяет оружию и военной форме.

Также на выставке можно составить представление о холодном и огнестрельном оружии, о том, что было необходимо ратнику в бою. Ознакомиться с экспозицией можно до 18 ноября.


Эва Стасюлевич
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.