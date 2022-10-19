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12:20, 19 октября 2022 года Одежда и оружие наших предков – в экспозиции орловского музея До 18 ноября в Военно-историческом музее представлена выставка "Дабы иноземных традиций не перенимали". Это коллекция орловского реконструктора и кандидата исторических наук Дмитрий Коренев.





Известный орловский реконструктор и кандидат исторических наук Дмитрий Коренев представил свою коллекцию русского костюма XVI-XVII веков. Выставка "Дабы иноземных традиций не перенимали" открылась в одном из залов Орловского Военно-исторического музея.



"Дабы иноземных традиций не перенимали", – это строка из указа царя Алексея Михайловича, запрещавшего нарушать в одежде сложившиеся каноны. Тогда влияние на русский костюм оказывала культура польского барокко.



Дмитрий Коренев шьет русский костюм уже больше 20 лет. Изготовленная им одежда дает абсолютно точное представление о том, что носили купцы, крестьяне, бояре и солдаты того времени. Большое внимание в последние годы автор уделяет оружию и военной форме.



Также на выставке можно составить представление о холодном и огнестрельном оружии, о том, что было необходимо ратнику в бою. Ознакомиться с экспозицией можно до 18 ноября.





Эва Стасюлевич





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