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12:53, 19 октября 2022 года В Орле увековечат память полных кавалеров ордена Славы Мемориальные доски в честь Михаила Бычкова и Петра Ермолаева появятся на фасадах школ № 3 и № 39 соответственно.





На заседании профильного комитета Городского совета Орла по образованию, культуре и социальной политике депутаты поддержали предложение об установке мемориальных досок в честь полных кавалеров ордена Славы – Михаила Бычкова и Петра Ермолаева. Памятные таблички появятся на фасадах школ № 3 и № 39 соответственно.



Все расходы возьмет на Российское военно-историческое общество.



Михаил Бычков был призван в ряды Красной Армии в день освобождения Орла – 5 августа 1943 года. Был трижды ранен. В августе 1963 года Михаил Бычков вместе с Маршалом Советского Союза Баграмяном зажигал Вечный огонь в сквере Танкистов.



Петр Ермолаев также ушел воевать после изгнания оккупантов из Орла. В ходе одного из боев отразил три контратаки противника, будучи раненым.





Орловское Информбюро





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