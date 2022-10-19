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12:53, 19 октября 2022 года

В Орле увековечат память полных кавалеров ордена Славы

Мемориальные доски в честь Михаила Бычкова и Петра Ермолаева появятся на фасадах школ № 3 и № 39 соответственно.


На заседании профильного комитета Городского совета Орла по образованию, культуре и социальной политике депутаты поддержали предложение об установке мемориальных досок в честь полных кавалеров ордена Славы – Михаила Бычкова и Петра Ермолаева. Памятные таблички появятся на фасадах школ № 3 и № 39 соответственно.

Все расходы возьмет на Российское военно-историческое общество.

Михаил Бычков был призван в ряды Красной Армии в день освобождения Орла – 5 августа 1943 года. Был трижды ранен. В августе 1963 года Михаил Бычков вместе с Маршалом Советского Союза Баграмяном зажигал Вечный огонь в сквере Танкистов.

Петр Ермолаев также ушел воевать после изгнания оккупантов из Орла. В ходе одного из боев отразил три контратаки противника, будучи раненым.


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