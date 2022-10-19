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12:54, 19 октября 2022 года Совет солдатских матерей – на связи круглосуточно На Орловщине частичная мобилизация продолжается. Председатель ОРОО "Совет солдатских матерей" Валентина Старовойтова рассказала съемочной группе ГТРК "Орел", о взаимодействии с призванными и их семьями.





Насколько частичная мобилизация изменила вашу работу. Как вы работаете? Какие вопросы поступают?



- Специальная военная операция и мобилизация, конечно, внесли свои коррективы, и обращений сейчас очень много. С утра и до вечера к нам приходят люди, звонят на горячую линию. Мы отвечаем на все их вопросы. На наш взгляд, мобилизация привнесла и положительный эффект в жизнь наших ребят. Раньше они не ходили к врачам, не обследовались, не занимались своим здоровьем, не вели здоровый образ жизни. А сейчас, в связи с мобилизацией, они вынуждены бежать в поликлинику, обследоваться, лечиться и предоставлять в военкомат документы, которые говорит о том, годен он или не годен к мобилизации.



Как вы оцениваете ситуацию с мобилизацией?



- Нужно обязательно вызвать по белой повестке для уточнения данных, и получить красную повестку на мобилизацию. И тогда человек будет знать, что в следующий раз он обязан прийти и принести все документы, подтверждающие его семейное положение. Может, он опекун, может, у него ребенок - инвалид, может, у него четверо детей, может, у него мать - инвалид 1 группы и он единственный человек, который может за ней ухаживать, а может, у него самого много заболеваний, и ему надо немедленно взять выписку из поликлиники и предоставить ее, явившись по красной повестке в военкомат. У нас этого не делается, и я считаю, что это грубейшее нарушение.



Мы видим, что в некоторых регионах с повестками разбираются индивидуально, по каждому случаю. У нас много было таких ребят, которых призывают с болезнями, или студентов, или вообще ранее не служивших?



- Студенты и не служившие, которых призвали, к нам не обращались. А вот люди, призванные с болезнями были. Каждый день я связываюсь с начмедом Нижнего Новгорода, и он мне откладывает о наших орловских ребятах, которые пришли с заболеваниями.



Вы каждый день общаетесь с ребятами. Какой у них настрой?



- Те, кто был в Чечне, в Сирии, кто уже участвовал в военной операции на Украине, они говорят: "А кто, если не мы". Они имеют опыт и знания. А молодым ребятам, которые только туда пришли, им там делать нечего. Но есть такие, кто идет осознанно. Еще хочу сказать, что очень помогает население - они шьют спортивные костюмы. Это сила, это дух, поэтому мы победим!



Также Валентина Старовойтова призывает всех пользоваться только проверенной информацией, касающейся мобилизации и специальной военной операции.





Всеволод Трифонов





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