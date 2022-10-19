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13:49, 19 октября 2022 года Проект "Вечный огонь" расскажет о подвигах советской армии в годы Великой Отечественной войны Презентация Всероссийского просветительского проекта прошла во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина.





Во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина орловской молодёжи презентовали Всероссийский просветительский проект "Вечный огонь". Это попытка простым доступным языком рассказать детям и подросткам о подвигах советской армии во время Великой Отечественной войны.



В основу проекта входят книги нашего земляка Геннадия Майорова, а также документальные фильмы режиссёра Игоря Свеженцева, снятые по мотивам этим книгам. За время работы над материалами авторам удалось ликвидировать множество "белых пятен" в истории. Так, например, вернулся из небытия подвиг орловца Николая Сиротинина. В 1941 году он в одиночку под белорусским Кричевом сдерживал танковую колонну Гудериана, подбил более 10 танков и бронетранспортёров. Погиб возле своего орудия.



Патриотический проект уже презентовали в школах и библиотеках Орловщины, Липецкой, Брянской и Калининградской областях. В планах - побывать во всех регионах России и не только.

"Мы намерены поехать на Донбасс. Сейчас идут согласования с Министерством обороны, потому что там сейчас тоже востребована эта акция. Надо воодушевлять, как это делали бригады во время войны", - пояснил председатель регионального отделения Союза российских писателей Геннадий Майоров.





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