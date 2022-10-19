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14:18, 19 октября 2022 года Прибытие "Поезда Победы" в Орел немного задержится Уникальная передвижная выставка в областной столице пробудет два дня – 23 и 24 октября.





В Орел прибудет передвижная выставка "Поезд Победы". С экспозицией можно ознакомиться 23 и 24 октября, – сообщают региональный информационный портал и мэрия Орла. Официальное открытие выставки – 11:00 23 октября. Ранее сообщалось, что поезд пробудет на Орловщине с 21 по 22 октября, но в эти он – в Курске.



Каждый из вагонов поезда посвящен отдельной теме войны. Идея выставки – рассказать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.



Из-за сцен, представленных в вагоне "Концентрационные лагеря", вход детям до 6 лет запрещен. В последний вагон вход разрешен строго с 18 лет.



Все подробности, а также регистрация (она откроется 22 октября) – на сайте музея.





Орловское Информбюро





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