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14:18, 19 октября 2022 года

Прибытие "Поезда Победы" в Орел немного задержится

Уникальная передвижная выставка в областной столице пробудет два дня – 23 и 24 октября.


В Орел прибудет передвижная выставка "Поезд Победы". С экспозицией можно ознакомиться 23 и 24 октября, – сообщают региональный информационный портал и мэрия Орла. Официальное открытие выставки – 11:00 23 октября. Ранее сообщалось, что поезд пробудет на Орловщине с 21 по 22 октября, но в эти он – в Курске.

Каждый из вагонов поезда посвящен отдельной теме войны. Идея выставки – рассказать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Из-за сцен, представленных в вагоне "Концентрационные лагеря", вход детям до 6 лет запрещен. В последний вагон вход разрешен строго с 18 лет.

Все подробности, а также регистрация (она откроется 22 октября) – на сайте музея.


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