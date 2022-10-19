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14:25, 19 октября 2022 года "На встречу прибыли прямо с полевых занятий" Андрей Клычков рассказал о визите в учебные части Владимирской области.





Губернатор Андрей Клычков сегодня провел встречу с главами муниципальных образований. На ней шла речь о визите главы региона к орловцам, которые уже заканчивают переподготовку в воинских частях. Андрей Клычков уже во второй раз посетил наших земляков и доставил им все необходимое.

"Обучение идет в активной фазе - подготовка, учеба, и часть их них на встречу прибыла прямо с полевых занятий, уже с оружием, с бронежилетом, в экипировке.Мы доставили те вещи, которые обещали доставить, выдали тактические рюкзаки, выдали спальные мешки, нательное белье, одежду, дополнительные принадлежности. Привезли бензопилы, генераторы, компьютеры, коптеры, тепловизоры", - сказал губернатор.

Стоит отметить, что районы области тоже приняли участие в сборе помощи для мобилизованных. Глава региона призвал все районы в оперативном порядке решать каждый вопрос, который касается мобилизованных и членов их семей.



Фото: Сергей Лежнев









Орловское Информбюро





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