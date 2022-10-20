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8:30, 20 октября 2022 года Орловец остался без денег и фирменных кроссовок Молодой человек стал жертвой мошенников, "клюнув" на солидную скидку.





В Орле 24-летний молодой человек стал жертвой мошенников, покупая обувь в интернете. В группе в одной из социальных сетей парень нашел объявление о продаже фирменной обуви по вдвое меньшей стоимости, чем рыночная. Орловец перевел на счет продавца 15 тысяч рублей, а последний занес покупателя в черный список.



Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.





Орловское Информбюро





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