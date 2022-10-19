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15:07, 19 октября 2022 года Орловчанка оформила на приятеля два микрозайма Неожиданно молодой человек узнал, что задолжал МФО 15 тысяч рублей и проценты по займам.





В Орле 21-летнюю девушку подозревают в мошенничестве. Как следует из материалов уголовного дела, орловчанка узнала личные данные своего приятеля и оформила на него два микрозайма. О преступлении стало известно, когда сотрудники МФО связались с парнем, чтобы сообщить ему о долгах – 15 тысяч рублей плюс проценты.



Полицейские вышли на подозреваемую по предоставленным МФО номеру телефона и адресу электронной почты. Они принадлежали самой девушке.





Орловское Информбюро





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