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17:45, 19 октября 2022 года На Орловщине появились десятки тысяч новых деревьев Это результаты акций "Сохраним лес" и "Сад Памяти", а также работы Управления лесами.





Глава Управления лесами Орловской области Александр Насонов в ходе еженедельного совещания с главами муниципальных образований области рассказал губернатору Андрею Клычкову о результатах двух экологических акций – "Сохраним лес" и "Сад Памяти". В рамках первой акции в этом году на территории региона высажено 35 тыс. деревьев на площади 29 га.



В рамках акции "Сад Памяти" в 24 муниципальных районах области высажено 30 тыс. деревьев.



Автономными учреждениями, подведомственными Управлению лесами Орловской области, на территории 9 лесничеств проведена посадка леса на площади 74 га.





Орловское Информбюро





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