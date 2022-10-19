Владимир Путин подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным

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15:33, 19 октября 2022 года
Владимир Путин подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованнымПрезидент объявил сегодня об этом во время выступления на Совете безопасности РФ.
Сегодня, выступая на Совете безопасности РФ, Владимир Путин сообщил, что подписал поручение "о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат - не менее 195 тысяч рублей за месяц, включая период подготовки и обучения".
Президент также поручил главам регионов вместе с волонтерами помочь тем, чьи родные были призваны в рамках частичной мобилизации.
Орловское Информбюро