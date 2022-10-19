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15:33, 19 октября 2022 года

Владимир Путин подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным

Президент объявил сегодня об этом во время выступления на Совете безопасности РФ.


Сегодня, выступая на Совете безопасности РФ, Владимир Путин сообщил, что подписал поручение "о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат - не менее 195 тысяч рублей за месяц, включая период подготовки и обучения".
 
Президент также поручил главам регионов вместе с волонтерами помочь тем, чьи родные были призваны в рамках частичной мобилизации.

 



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