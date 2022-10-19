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15:39, 19 октября 2022 года Недвижимость мобилизованных орловцев и участников СВО зарегистрируют в скором порядке Процедуру по регистрации проведут в течение суток.





Управление Росреестра по Орловской области информирует, что при подаче документов в МФЦ гражданину, призванному на военную службу в рамках частичной мобилизации, или родственнику мобилизованного достаточно наличия повестки либо любого иного документа, подтверждающего участие в СВО, выданного военным комиссариатом.



Учетно-регистрационные действия будут проведены в течение 24 часов.





Орловское Информбюро





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