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15:43, 19 октября 2022 года На Орловщине введен уровень повышенной готовности Указ "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" подписан Владимиром Путиным.





Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756" в субъектах ЦФО и ЮФО режим (уровень повышенной готовности).



В его рамках высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.



Также высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов РФ реализуют следующие меры:



а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;



б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;



в) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;



г) введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.



На территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя этим же указом введен средний уровень реагирования, предусматривающий более серьезные полномочия местной власти, включая временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений.



В новых регионах России, в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, введено военное положение.



Фото и видео: официальный сайт Президента России (www.kremlin.ru)





Орловское Информбюро





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