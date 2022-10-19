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16:15, 19 октября 2022 года На Орловщине заговорили о судьбе санитарного вертолета И.о. руководителя регдепартамента здравоохранения Игорь Петчин высказался за отказ от воздушного судна. По его словам, выгоднее сделать единую диспетчеризацию службы скорой помощи на территории.





И.о. руководителя регдепартамента здравоохранения Игорь Петчин высказался за отказ от санитарного вертолета. По его словам, выгоднее сделать единую диспетчеризацию службы скорой помощи на территории. Об этом он заявил в ходе круглого стола, прошедшего в поликлинике № 2 города Орла.

"Подготовка к вылету — это 40 минут, затем полет, посадка, оказание помощи, эвакуация пациента — на все про все необходимо не менее двух часов. За это время мы успеем более эффективно и более экономически выгодным способом оказать эту услугу. В связи с этим будет подготовлено письмо в Минздрав РФ о внесении изменений в паспорт федерального проекта в рамках сокращения субсидий на эти цели в будущем финансовом году", – цитирует Петчина пресс-служба Орловского облсовета. Фото: соцсети Андрея Клычкова





Орловское Информбюро





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