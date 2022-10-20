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9:05, 20 октября 2022 года В Орле запланирован ремонт трех котельных Обновление хотят провести до 2025 года.





Депутаты комитета Городского совета Орла по ЖКХ единогласно проголосовали за проект инвестиционной программы АО "Орелгортеплоэнерго" на 2023 – 2024 годы.



Программа предполагает обновление трех котельных: по ул. Кромской, 7а; Авиационной, 1; Пушкарной, 20а. При низких температурах эти объекты не могут обеспечить нужные параметры.



Деньги на обновление планируется занять на 25 лет под 3% годовых.



Окончательное решение по инвестпрограмме будет принято в ходе ближайшей сессии Городского совета.





Орловское Информбюро





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