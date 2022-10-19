В эти минуты в Орле готовится к отправке новая группа мобилизованных

Призванные и их родные собрались на территории МУП "Спецавтобаза".

В эти минуты в Орле на территории МУП "Спецавтобаза" готовится к отправке новая группа мобилизованных. Мужчины отправятся на обучение в смоленскую военную академию ПВО. По большей части, мужчины имеют военно-учетные специальности стрелка, гранатометчика.



Регион снабдил каждого призванного "набором мобилизованного". В него входят 15 позиций, включая рюкзак, демисезонный камуфляж, термобелье и другое.